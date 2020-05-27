Москвичи смогут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу с 27 мая

Москва, 27 мая. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусной инфекции нового типа.

По ее словам, тест совершенно бесплатный, его можно сделать в 30 поликлиниках столицы.

«С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G», — заявила Анастасия Ракова.

Она добавила, что результаты соответствующего теста показывают, болел ли человек с коронавирусом и начал ли у него вырабатываться иммунитет. Записаться на прохождение бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу можно только дистанционно.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-19.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу позволит понять, как формируется иммунитет к COVID-19, а также определить, нужна ли вакцина. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, у ученых пока нет данных о том, насколько устойчив сформированный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, у разных групп населения устойчивость организма к инфекции может формироваться по-разному.