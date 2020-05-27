Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов наличными в апреле

Москва, 27 мая. В апреле 2020 года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла 1,1 миллиарда долларов. Об этом говорят данные Центробанка.

Как сообщается на сайте регулятора, по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов, за месяц он снизился на 1,2%. По данным РБК, в марте россияне на фоне падения рубля забрали из финансово-кредитных учреждений пять миллиардов долларов. При этом физические лица сокращают сбережения в валюте уже четвертый месяц подряд: с января объем валютных вкладов сократился на 8,3 миллиарда долларов.

В годовом отчете Банка России говорится, что большая часть граждан хранила накопления на банковских вкладах — 54%, а наличную форму выбрали 46% населения. В прошлом году люди чаще стали отказываться от сбережений в живых деньгах.

Пандемия коронавируса изменила подход к хранению денег в 2020 году: наблюдается отток средств с банковских счетов. Россияне решили запастись наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса. Кроме того, часть сбережений ушла на приобретение товаров длительного хранения.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов убежден, что отток денег с банковских вкладов в первую очередь связан с резким падением доходов населения.

Что касается того, где хранить деньги в нынешние «шоковые времена», то здесь какой-то глобальной разницы со спокойными временами нет, говорит экономист.