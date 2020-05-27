Коронавирус 27 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Россия провела более девяти миллионов тестов на коронавирус, ученые из Австралии назвали странную особенность SARS-CoV-2. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 27 мая

— Всего зараженных 5 688 022 (+95 766 за сутки) — Скончались 353 864 (+4049 за сутки) человека — Выздоровевших 2 433 187 (+64 206 за сутки) человек

Данные по России на утро 27 мая

На 27 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 370 680 (+8338), выздоровело 142 208 (+11 079), умерло 3968 (+161). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+2140), Московская область (+793) и Санкт-Петербург (+387).

Данные по Украине на 27 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 27 мая было зафиксировано 21 905 (+321 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 658 человек (+14 за сутки), всего выздоровело 7995 (+420 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3144 случай), Киев (2739 случая) и Киевская область (1474 случаев).

Девять миллионов тестов

В России было проведено более 9,4 миллиона тестов на выявление коронавируса, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 296 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 9,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 296 тысяч человек», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в РФ только за последние сутки провели 255 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Странная особенность

Ученые из Австралии выявили странную особенность нового типа коронавируса, которая отличает его от других вирусов. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптируется именно к человеческим клеткам, а не других видов. Например, даже штамм, который распространен у летучих мышей, далеко не так хорошо приспособлен к носителю. Более того, не было найдено ни одного вида, который имел бы такое же распространение вируса, как у людей.