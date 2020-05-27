Возлюбленная Жигунова отреагировала на сравнения с Заворотнюк

Москва, 27 мая. Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит ответила на сравнения с известной артисткой Анастасией Заворотнюк.

Поклонники практически под каждой фотографией Виктории указывают на ее сходство со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Судя по всему, это не нравится Ворожбит. Она в своем профиле в соцсети Instagram решила ответить на подобные сравнения.

«Да вы просто Настя Заворотнюк!» — прокомментировал пользователь под ником darinaivolga одну из последних снимков Ворожбит.

«Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — написала новая пассия Сергея Жигунова.

«Ну, вообще не Настя! Даже и если, то зачем писать чушь?!» — поддержала olga14724.

Ранее сообщалось, что российский актер Сергей Жигунов вновь бросил жену Веру Новикову ради журналистки Виктории Ворожбит. Новую возлюбленную Жигунова называют «копией» Анастасии Заворотнюк. Когда фанаты актера узнали о его новом романе, то пришли к выводу, что возлюбленная Жигунова очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, которую с Жигуновым также связывают теплые отношения. Некоторые даже называли женщин «близняшками».

Напомним, земельный участок, дом, баню и гараж актера Сергея Жигунова распродали с молотка из-за многомиллионных долгов. Артист лишился недвижимости во Владимирской области. Дом артиста был продан за 6,5 миллионов рублей, гараж и дача — за два миллиона рублей. За земельный участок покупатель заплатил 500 тысяч рублей.