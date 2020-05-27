В России выявили 8338 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 27 мая. В России зарегистрировали 8338 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Общее число случаев коронавируса, выявленных в России за весь период наблюдений, возросло до 370 680. Также в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки был зарегистрирован 161 летальный исход, а общее число смертельных случаев теперь составляет 3968. При этом за сутки 11 079 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели, за весь период зарегистрировано 142 208 вылечившихся.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах. Больше всего человек с коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве — в столице прибавилось 2140 случаев. Также в первой тройке оказались Подмосковье (793) и Санкт-Петербург (387). Кроме того, в первую десятку по новым случаям попали Свердловская (235), Нижегородская (231) и Ростовская (203) области, Дагестан (161), Красноярский край (142), а также Самарская (135) и Тульская (104) области. В оперативном штабе подчеркнули, что 40,8% из выявленных за сутки людей с коронавирусом не имели клинических проявлений заболевания.

Ранее гендиректор научного центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце июня, передает НСН. По словам Максютова, 25 вариантов препарата протестировали на животных. Наибольшую эффективность показали три варианта вакцины, пишет «АиФ».