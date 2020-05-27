Сигареты подорожают в России из-за самозатухающей бумаги

Табачным компаниям предстоит замена обычной сигаретной бумаги на самозатухающую. Это спасет десятки тысяч жизней и несущественно повлияет на стоимость пачки сигарет, средняя цена которой сейчас составляет около 120 рублей.

Минздрав подготовил изменения в техрегламент стран Таможенного союза, где говорится о необходимости замены обычной сигаретной бумаги на специальную — с пониженной воспламеняющей способностью. Проект документа изучил корреспондент Федерального агентства новостей.

Изменения коснутся всех сигарет

Исследования, проведенные в разных странах мира, говорят, что такая мера позволит существенно сократить число пожаров, возникающих от непотушенных сигарет. По мнению экспертов, технологически это не самая сложная манипуляция для табачных производителей. Однако лоббисты отрасли считают, что подобные решения нанесут существенный удар по прибылям компаний-производителей. Последние захотят решить вопрос за счет потребителей, и это в итоге повлияет на стоимость пачки сигарет.

В распоряжении ФАН оказался проект поправок в график изменения технических регламентов стран Таможенного союза, подписанный заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем. В техрегламент внесут уточнения в части «установления требований к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынок государств-членов Союза». Таким образом изменения коснутся всех классических сигарет.

Обновленный техрегламент заставит табачные компании перейти на специальную табачную бумагу, которая затухает, если сигарету оставляют зажженной без присмотра. Внести изменения предполагается в последнем квартале 2020 года, после чего требование вступит в силу по всему пространству Таможенного союза, в который входит пять государств.

По данным МЧС, с 2014 года по 2018 год в России из-за неосторожности при курении произошло почти 80 тысяч пожаров, на которых погибло свыше 18 тысяч человек, а вред здоровью причинен 12 тысячам человек. Основная масса таких пожаров происходит в жилом секторе. Однако из-за не потушенных вовремя сигарет горят не только дома, но и леса, страдает сельское хозяйство.

В пояснительной записке к поправкам в техрегламент приводятся данные других стран. Так, исследования в США показали, что с 2003 года по 2011 год именно в результате производства сигарет из негорящей бумаги удалось снизить смертность по причине неосторожного курения на 30 процентов. Сигареты с пониженной способностью вызывать возгорание введены в обращение в Евросоюзе, а также в Австралии, Исландии, ЮАР, США и Канаде.

Цена вопроса — 10 миллиардов

Генеральный директор ООО «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко в интервью ФАН отметил, что замена бумаги на самозатухающую — мера спорная.

«В Евросоюзе, где это было сделано около семи лет назад, нет убедительных данных, что это действительно помогает решить проблему с пожарами», — заявил он.

Представитель табачной отрасли добавил, что в настоящее время в России нет отечественных производств, которые могли бы поставлять бумагу такого типа.

«Это будет означать, что придется по импорту завозить сырье из-за рубежа, — объяснил Слипченко. — Необходимо рассмотреть переходные сроки для введения такой нормы, чтобы подготовить отечественного производителя самозатухающей бумаги».

В Евросоюзе, по данным собеседника ФАН, цена сигаретной бумаги выросла в два раза.

«На тысячу штук сигарет цена обычной бумаги — 0,1 евро, самозатухающей — 0,2–0,25 евро, — привел цифры Слипченко. — Стоимость бумаги не основная в цене сигаретной пачки, но эти расходы есть».

Для российских производителей табака переход на новую сигаретную бумагу, включая наладку производственных линий, будет стоить порядка 10 млрд рублей, считает он.

«Возникает вопрос, зачем нужны дополнительные расходы предприятиям, когда на примере других стран, где подобные решения были уже приняты, регуляторы государства пришли к выводу, что подобные технологии не являются стопроцентной гарантией от возникновения пожаров, — недоумевает Слипченко. — В США, где такая технология внедрялась, Национальная ассоциация противопожарной защиты, оценивая статистику после внедрения этой бумаги, пришла к тому, что удалось добиться снижения смертности по причине неосторожного курения [лишь] на 30 процентов».

Гендиректор «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» постарался прикинуть, насколько в итоге подорожает табак в России. Сейчас сигаретная бумага составляет в цене пачки сигарет примерно 50 копеек, констатировал он.

«Если мы оттолкнемся от опыта Евросоюза, будем рассуждать, что бумага подорожает в два раза. Соответственно, пачка сигарет может подорожать на 50 копеек или на рубль, не более того», — предположил собеседник ФАН.

В настоящее время более 65 рублей — это акцизный налог, который забирает государство, добавил Слипченко.

Новая мера спасет людей и леса

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков уверен, что технологически производство таких сигарет не подразумевает особой сложности и такую бумагу можно производить на целлюлозно-бумажных комбинатах стран Таможенного союза. Это обеспечит дополнительные инвестиции в экономику Таможенного союза и создаст рабочие места.

По его словам, введение таких сигарет способно предотвратить значительную часть возгораний и снизить смертность по причине неосторожного курения, например когда люди засыпают с сигаретой или бросают окурки в лесу. Новая мера поможет сохранить имущество граждан и государства, а также сократить финансовые расходы государств-членов ТС, которые тратятся на ликвидацию последствий таких пожаров.

По сравнению с этими потерями, стоимость такой специальной бумаги не слишком велика, уверен Зыков. По его подсчетам, это около 65 копеек на пачку сигарет.

Новый документ должны подписать представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Всего в России в 2019 году было произведено 229 млрд сигарет. Перепрофилирование производства может занять от одного до двух лет.