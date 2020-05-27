Москва, 27 мая. Российская актриса Наталья Бочкарева опубликовала фотографию в сексуальном купальнике. Она поделилась снимком в Instagram.

Как пишут средства массовой информации, тоска по жарким странам накрыла Наталью Бочкареву с головой. Во время самоизоляции артистка, как и другие звезды, предалась воспоминаниям о тропическом отдыхе и перебрала архивные снимки.

На очередном изображении, которое появилось в социальных сетях, звезда сериала «Счастливы вместе» запечатлена в пляжном кимоно с глубоким декольте. Она сидит на берегу.

«Скажите честно, уже соскучились по морю? Есть ли у вас любимая жаркая страна, где вы уже бывали либо еще только хотите полететь? Давайте помечтаем», — подписала фотографию Бочкарева.

Она поставила под записью хэштег «Мальдивы». Поклонники не стали отвечать звезде на вопрос, но похвалили ее за фигуру. Бочкарева взбудоражила поклонников пляжным фото с глубоким декольте.

«Супер-секси, Натуся!» — написали они. «Натали, ты как всегда на высоте. Само совершенство!» — считают они. «Потрясающее декольте!» — добавили поклонники.

Ранее Бочкарева опубликовала забавное видео со своей дочкой в Instagram. Многие думают, что дети известных людей ни в чем не нуждаются или вовсе купаются в изобилии и вседозволенности. Но актриса Наталья Бочкарева продемонстрировала, что своих отпрысков она не балует. Как утверждает Бочкарева, она из тех родителей, которые поощряют детей за выполнение заданий. В том числе и материально. По ее словам, раздача денег детям просто так ничего хорошим не закончится.