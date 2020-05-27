Доктор Комаровский разоблачил мифы об использовании санитайзера

Москва, 27 мая. Одна доза санитайзера недостаточна для эффективной обработки рук. Мифы об использовании этого средства развеял доктор Евгений Комаровский в своем Instagram.

Медик снял ролик о правильном применении дезинфицирующего средства. В видео также принял участие эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Ставший востребованным в последнее время санитайзер необходимо наносить на поверхность рук в количестве трех миллилитров, после чего в течение 30 секунд обрабатывать им руки.

Если используется санитайзер в виде спрея, то следует «пшикнуть» не менее 27 раз, чтобы получилось нужное количество средства, иначе дезинфекция рук будет некачественной. Такие данные, по словам доктора Комаровского, содержатся в рекомендациях ВОЗ.

«Поэтому все продажи, которые мы имеем в магазинах, и все, что мы делаем, — этого недостаточно. За три-четыре секунды высыхает спиртовой антисептик, и никакого отношения к обеззараживанию рук это не имеет вообще. Поэтому не тратьте лишние деньги», — посоветовал Александрин.

Специалист добавил, что в случае отсутствия санитайзера лучше всего мыть руки с мылом.

Ранее стало известно, что санитайзеры должны в обязательном порядке стоять на входе в фитнес-клубы и бассейны. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор для спортивных заведений, передает телеканал «360».