Доктор Комаровский разоблачил мифы об использовании санитайзера

Москва, 27 мая. Одна доза санитайзера недостаточна для эффективной обработки рук. Мифы об использовании этого средства развеял доктор Евгений Комаровский в своем Instagram.
Медик снял ролик о правильном применении дезинфицирующего средства. В видео также принял участие эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.
Ставший востребованным в последнее время санитайзер необходимо наносить на поверхность рук в количестве трех миллилитров, после чего в течение 30 секунд обрабатывать им руки.
Доктор Комаровский и Андрей Александрин развенчивают мифы о правильном использование антисептика для рук: ⠀ — Какое количество дезинфицирующей жидкости эффективно? ⠀ — Сколько раз нужно пшикнуть санитайзером в виде спрея, чтобы эффективно обработать руки? ⠀ — Несколько советов производителям антисептиков! ⠀ Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC). ⠀ NEGIC – Национальная экспертная группа внедряет программы по инфекционному контролю в медицинских учреждениях, предприятиях, салонах красоты, а также на уровне муниципального управления. ⠀ @negic.ua www.negic.ua negic.ua@gmail.com +380933893838 www.facebook.com/negic.ua/ Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCXuu... ⠀ Журнал доктора Комаровского: https://komarovskiy.info ⠀ Доктор Комаровский в: YouTube: https://www.youtube.com/doctorkomarovskiy Телеграме: https://t.me/dr_komarovskiy Фейсбуке: https://www.facebook.com/komarovskiynet Тиктоке: https://www.tiktok.com/@doctor.komaro... Вконтакте: https://vk.com/eokomarovskiy Официальный сайт: https://komarovskiy.net/ ⠀ #докторкомаровский #детскийсад #ковид #полезное #эпидемия #коронавирус #санитайзер
Если используется санитайзер в виде спрея, то следует «пшикнуть» не менее 27 раз, чтобы получилось нужное количество средства, иначе дезинфекция рук будет некачественной. Такие данные, по словам доктора Комаровского, содержатся в рекомендациях ВОЗ.
«Поэтому все продажи, которые мы имеем в магазинах, и все, что мы делаем, — этого недостаточно. За три-четыре секунды высыхает спиртовой антисептик, и никакого отношения к обеззараживанию рук это не имеет вообще. Поэтому не тратьте лишние деньги», — посоветовал Александрин.
Специалист добавил, что в случае отсутствия санитайзера лучше всего мыть руки с мылом.
Ранее стало известно, что санитайзеры должны в обязательном порядке стоять на входе в фитнес-клубы и бассейны. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор для спортивных заведений, передает телеканал «360».