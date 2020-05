Доктор Комаровский разоблачил мифы об использовании санитайзера

Доктор Комаровский и Андрей Александрин развенчивают мифы о правильном использование антисептика для рук: ⠀ — Какое количество дезинфицирующей жидкости эффективно? ⠀ — Сколько раз нужно пшикнуть санитайзером в виде спрея, чтобы эффективно обработать руки? ⠀ — Несколько советов производителям антисептиков! ⠀ Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC). ⠀ NEGIC – Национальная экспертная группа внедряет программы по инфекционному контролю в медицинских учреждениях, предприятиях, салонах красоты, а также на уровне муниципального управления. ⠀ @negic.ua www.negic.ua negic.ua@gmail.com +380933893838 www.facebook.com/negic.ua/ Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCXuu... ⠀ Журнал доктора Комаровского: https://komarovskiy.info ⠀ Доктор Комаровский в: YouTube: https://www.youtube.com/doctorkomarovskiy Телеграме: https://t.me/dr_komarovskiy Фейсбуке: https://www.facebook.com/komarovskiynet Тиктоке: https://www.tiktok.com/@doctor.komaro... Вконтакте: https://vk.com/eokomarovskiy Официальный сайт: https://komarovskiy.net/ ⠀ #докторкомаровский #детскийсад #ковид #полезное #эпидемия #коронавирус #санитайзер

