Сотрудники аппарата ЦИК сдадут тесты на коронавирус

Москва, 27 мая. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что все сотрудники аппарата ЦИК пройдут тест на коронавирус перед выходом на работу. Об этом она сообщила на заседании 27 мая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас все сотрудники выполняют рекомендации, проводится дезинфекция, я сижу в маске и в перчатках. Все сотрудники аппарата, которые выходят по необходимости на работу, будут проходить тест на коронавирус», — сказала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что такая же работа организована в региональных комиссиях. Она напомнила, что в марте ЦИК провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и врачей-вирусологов.

«Мы жестко следуем требованиям, которые устанавливает Роспотребнадзор для того, чтобы вся наша избирательная система находилась в полной работоспособности и готовности к предстоящим двум большим кампаниям этого года», — добавила Памфилова.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России, по последним данным, насчитывается 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.