Аналитик Разуваев дал советы, куда инвестировать иностранную валюту

В апреле объем депозитов россиян в иностранной валюте уменьшился на 1,1 млрд долларов. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев назвал причины такой тенденции и дал советы, куда лучше вложить средства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Валюта покидает банки

Россияне уже четвертый месяц продолжают массово выводить валюту с банковских депозитов. По данным Банка России, за последний месяц объем сбережений сократился на 1,1 миллиарда долларов.

С начала года клиенты забрали из кредитных учреждений весь объем валюты, который накопился за 2019 год — 8,3 миллиарда долларов, тогда как за прошлый год было накоплено 8,6 миллиарда.

Наибольший отток средств пришелся на март 2020 года, когда с депозитов было снято 5 миллиардов долларов. В мае общий объем вкладов граждан в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов. Это на 1,2 процента меньше, чем месяцем ранее.

Хранить деньги дома спокойнее

Аналитик Александр Разуваев считает, что есть несколько причин подобного поведения россиян. Одна из них — налог на депозит.

«Не все поняли, что он вводится только со следующего года. Во-вторых, из-за коронавируса все думают, что может случиться что-то плохое. В частности, было много фейков, что могут заморозить вклады. В-третьих, россиянам кажется, что хранить валюту дома спокойнее. В-четвертых, есть объективный момент, что депозитные ставки по доллару составляют меньше 1%, а евро у нас многие банки вовсе отказались принимать на вклады из-за отрицательной ставки», — объяснил Разуваев в интервью ФАН.

Как только российская экономика начнет выходить из карантина, и люди увидят, что ничего страшного не случилось, часть денег вернется на депозиты, прогнозирует эксперт.

«При этом в силу низких ставок часть валютных средств будет переведена в рубли, поскольку тут доходность выше. Остаток пойдет на российский рынок акций», — сказал он.

Куда вкладывать доллары и евро

Разуваев дал советы, как россиянам лучше распорядиться наколенной валютой в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Доллары и евро лучше всего положить на банковский депозит под маленькую ставку. Если у вас сумма большая, то можно купить еврооблигации. Возможно вложить средства в акции иностранных компаний, но для большинства людей это экзотика. Нужно уметь разбираться в том, что вы покупаете. К тому же следует знать страну, в которую вы вкладываете, иначе деньги можно потерять. Так, недавно Аргентина объявила дефолт», — отметил экономист.

Вариант инвестирования средств в недвижимость в России не самый лучший, поскольку из-за экономических сложностей спрос на нее ослабел, полагает эксперт.

«Интересным вариантом вложения валюты может быть покупка недвижимости в странах, которые больше всего пострадали от карантина: Испания и Италия», — сообщил аналитик.

Разуваев уверен, что на заседании ЦБ в июне ключевую ставку резко снизят до 4,5%, поэтому деньги во вклады нужно нести сейчас.

«Если наше правительство во втором полугодии будет выпускать специальные облигации, то доходность там будет выше, чем по вкладам. Что касается акций, то нужно выбирать те, которые имеют высокую дивидендную доходность. Например, у акций «Газпрома» этот показатель равен 7%. К тому же он будет платить дивиденды, несмотря на те убытки, которые он имеет на европейском рынке. В частности, в этому году их размер составит 15 рублей за акцию», — добавил он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за вычетом необлагаемого процентного дохода.