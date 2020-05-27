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ФАН-ТВ
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ГБР взяло штурмом музей, чтобы вручить Порошенко повестку на допрос. ФАН-ТВ

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Экс-президент Украины Петр Порошенко организовал выставку картин в Киевском музее Ивана Гончарова, туда прорвались сотрудники ГБР.

Силовые структуры, расталкивая прессу и посетителей, сделали проход для следователей ГБР, однако Порошенко уже не было в музее. Повестку пришлось вручить его жене.

Ранее экс-президент уже пропускал запланированные допросы в ГБР. Защита Порошенко объясняет неявку тем, что повестка не была получена. Однако ГБР это отрицает.

На допрос экс-президента Украины вызывают, как свидетеля по делу «о перемещении культурных ценностей через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».   

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