Экс-президент Украины Петр Порошенко организовал выставку картин в Киевском музее Ивана Гончарова, туда прорвались сотрудники ГБР.

Силовые структуры, расталкивая прессу и посетителей, сделали проход для следователей ГБР, однако Порошенко уже не было в музее. Повестку пришлось вручить его жене.

Ранее экс-президент уже пропускал запланированные допросы в ГБР. Защита Порошенко объясняет неявку тем, что повестка не была получена. Однако ГБР это отрицает.

На допрос экс-президента Украины вызывают, как свидетеля по делу «о перемещении культурных ценностей через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».