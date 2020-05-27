На Украине часть железных дорог переделают под европейский формат

Киев, 27 мая. Украина планирует заменить отдельные участки своих железных дорог, направленных в сторону Европы, на узкоколейные, выполненные по европейским стандартам. Об этом рассказал депутат фракции «Слуга народа», заместитель главы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

«Из Львова до ближайшего города в Польше будет строиться узкоколейка», — сказал он.

Как уточнил политик, в дальнейшем такие изменения коснутся всех новых участков железной дороги, которые «направлены в европейскую сторону». По данным издания «Обозреватель», Крейденко подчеркнул, что при этом у Киева нет денег, чтобы переделать рельсы по всей стране под европейский стандарт.

Ранее Германия отказалась взять в управление компанию украинского оператора железных дорог «Укрзализныця», хотя ранее в Киеве анонсировали подобный план. Однако национальный немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn заявил, что не планирует брать в управление «Укрзализныця», а готов предоставлять только консультационную и техническую помощь.

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, недостойный торг вокруг «Укрзализныця» — очередной беспрецедентный шаг по разбазариванию и распродаже национального достояния Украины, что чревато катастрофой.

На своей странице в Facebook Алексей Журавко отмечает, что продолжение приватизации Украины, так, как она осуществляется сейчас, — это прямое уничтожение страны. В качестве примера такого уничтожения экс-депутат Рады приводит ситуацию в его родной Херсонской области, где с молотка уходят последние стратегические предприятия, в том числе судостроительный завод и морской порт.