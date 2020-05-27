В Совфеде объяснили, зачем нужно массовое тестирование на антитела к COVID-19

Москва, 27 мая. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу позволит понять, как формируется иммунитет к COVID-19, а также определить, нужна ли вакцина. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Определить, нужна ли будет вакцинация, потребуется ли повторная вакцинация, поможет только такое широкое исследование на антитела», — сказал он.

По словам сенатора, у ученых пока нет данных о том, насколько устойчив сформированный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, у разных групп населения устойчивость организма к инфекции может формироваться по-разному.

«С помощью тестирования можно выявлять тех, кто имеет напряженный иммунитет к вирусу, и использовать их в качестве доноров плазмы, чтобы лечить больных», — отметил Круглый.

Как сообщил сенатор, в нашей стране около 30–40% носителей коронавируса не имеют симптомов. Необходимо понять, как образуется иммунитет и у этой категории.

Кроме того, Круглый сообщил, что для окончания эпидемии нужно, чтобы устойчивость к вирусу сформировалась более чем у 40% населения, то есть иммунитет должен быть у каждого второго. По словам сенатора, первая волна коронавируса была такой массовой, поскольку иммунитета ни у кого не было.

«Относительно коронавируса мы еще находимся в стадии накопления информации, в том числе по ее контагиозности, то есть по тому, насколько она заразна», — подчеркнул сенатор в интервью «Парламентской газете».

Напомним, с 27 мая в Москве запустили бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу. По мнению Круглого, такой скрининг необходимо проводить и в других регионах РФ.