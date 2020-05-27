Военные РФ смогут получать скидку в некоторых магазинах на все, кроме сигарет и алкоголя

Москва, 27 мая. Российская группа компаний «Дикси» подписала соглашение о сотрудничестве с Минобороны РФ и АО «Военторг». По этому соглашению военнослужащие получат скидки в магазинах «Дикси» и супермаркетах «Виктория», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Минобороны уточнили, что скидка в 5% и 7% соответственно предоставляется на все, кроме акционных товаров, табачных изделий и алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков считает, что такое расширение программы лояльности «Партнеры Армии России» поможет семьям военнослужащих, особенно в период пандемии и кризиса.

«Надеемся, что этот проект поддержит семьи военных в непростое время и поможет им справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — также подтвердил вице-президент АО «Дикси Групп» Александр Бродягин.

Он добавил, что военнослужащие будут пользоваться механикой программы лояльности с помощью специальных карт банков-партнеров, и такое поощрение бесконтактной оплаты важно для обеспечения санитарной безопасности.