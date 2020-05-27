Кедми рассказал, что будет с США в случае военного столкновения с Россией

Москва, 27 мая. США опасаются любого военного столкновения с Россией, так как понимают, что за ним немедленно последует ядерный удар. Об этом заявил военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, обновленная ядерная доктрина Пентагона от 2018 года, которая допускает ограниченное применение ядерного оружия для перелома неядерного конфликта, касается любой страны, кроме РФ. Также Соединенные Штаты навряд ли смогут атаковать КНР. Вашингтон понимает, что Пекин поддержит Москва, сказал Кедми в эфире Iton TV.

Кедми подчеркнул, что единственной страной, способной стереть США с лица земли, была и остается Россия.

«Положение между США и Россией таково, что любое нападение, любая агрессивная с точки зрения России деятельность американской армии против РФ будет встречена стратегическим термоядерным ударом. Так что это не подойдет», — добавил Яков Кедми.

С его точки зрения, конфликт США и России ни при каком раскладе не будет развиваться как неядерный «обмен действиями танковых дивизий». Кедми добавил, что США могут применять силу только против неядерных стран, которые не способны ответить полномасштабным ударом по американской территории.

Кедми ранее предупредил, что США могут столкнуться с военной мощью России в случае попытки атаковать Китай. С точки зрения эксперта, вероятность военного столкновения США с Китаем в настоящее время существенно возросла на фоне масштабной антикитайской кампании на Западе в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Яков Кедми добавил, что причиной напряженности также являются антикитайские экономические шаги Соединенных Штатов.