Шторм в Кузбассе повредил 147 зданий

Москва, 26 мая. В нескольких районах Кемеровской области штормовой ветер повалил 280 деревьев, повредил 147 домов и 25 автомобилей. Об этом сообщает правительство региона.

Как уточнили в пресс-службе, в результате стихии без света остались 4,5 тысячи человек. На данный момент подачу электроэнергии уже восстановили. По предварительным данным, из-за непогоды пострадал 31 дом, 18 — разрушены. Власти региона решили оказать помощь строительными материалами семьям, которые пострадали от непогоды.

Напомним, сильный ветер начался на Кузбассе 26 мая. В Чебулинском и Яйском районе выпал град.

«Сильнее всего пострадала деревня Константиновка Первомайского сельского поселения в Мариинском районе под Кемерово. Были обрушены и крыши строящегося здания склада зернохранилища», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 31 мая, на территории Центральной России выпадет почти месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, обширная циклоническая депрессия над Балканами и Западным Причерноморьем будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха.

Синоптик отмечает, что на территории Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областей выпадет почти месячная норма осадков.

Он не исключает, что 31 мая будет побит суточный рекорд осадков в мае, который был установлен 1976 году. Тогда в столице за сутки выпало 39 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение этой недели температура воздуха в европейской части РФ должна повыситься до значений, которые характерны для конца мая. При этом в азиатской части страны похолодает до средних многолетних значений.