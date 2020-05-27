Фестиваль тюльпанов в онлайн-формате. ФАН-ТВ

Петербургский «Фестиваль тюльпанов на Елагином острове» из-за коронавируса перешел в дистанционный формат. С 18 по 31 мая красотой тюльпанов можно насладиться в Интернете.

200 тысяч тюльпанов, 130 сортов цветов, 4 тысячи квадратных метров недоступны для посетителей парка, доступны для посетителей онлайн-трансляций.

На официальных ресурсах парка можно увидеть фотографии тюльпанов, а в Instagram-аккаунте подключиться к прямому эфиру. На виртуальных площадках также проводятся мастер-классы для детей и взрослых по цветоводству и конкурсы с призами.

В 2020 году тематику фестиваля — конструктивизм, который прослеживается в геометрии форм и цветовой гамме посадки.