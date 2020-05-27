Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление для абитуриентов

Москва, 27 мая. Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы в период с 20 июня по 17 августа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам, начиная с 20 июня, подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности», — сказал он в эфире Первого канала.

Глава Минобрнауки отметил, что этот год станет особенным для абитуриентов, поскольку подать документы в вуз можно будет еще до сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в связи с распространением коронавируса ЕГЭ в этом году начнется 29 июня. Планируется, что в этот день проведут экзамены по географии, литературе и информатике. Самым массовым станет ЕГЭ по русскому языку, поэтому экзамен разделят на два дня.

В процессе проведения ЕГЭ усилят контроль за соблюдением санитарных норм. Перед началом экзамена у всех выпускников измерят температуру. Кроме того, сидеть сдающие экзамен будут на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

В этом году поступило 783 тысячи заявок на проведение ЕГЭ, почти 10% из них поданы выпускниками прошлых лет. Примечательно, что аттестаты выпускникам школ выдадут до 15 июня.