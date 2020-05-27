Появилось видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35

Москва, 27 мая. Шестой флот ВМС США опубликовал кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35. Видео появилось на канале в YouTube.

Отмечается, что инцидент произошел в небе над Средиземным морем. Российские самолеты сопровождали американский разведчик около двух часов. При этом в ВМС США назвали действия российских летчиков «непрофессиональными». По мнению американской стороны, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему «безопасно маневрировать».

«Два российских самолета Су-35 совершили перехват патрульного самолета P-8A Poseidon, который закреплен за Шестым флотом ВМС США, над Средиземным морем 26 мая 2020 года», — говорилось в сообщении ВМС США ранее.

Ранее, 20 апреля, пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-35 опасно сблизился с P-8A Poseidon над Средиземным морем. По их данным, американский самолет «в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», передавали «Известия». По утверждению военных США, Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее восьми метров).

15 апреля Министерство обороны США сообщало о перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем. Американская сторона сочла действия Су-35 «небезопасными». Военнослужащие США призвали россиян не совершать небезопасные действия, так как это может увеличить риск столкновений в воздухе.