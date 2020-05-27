Преследование этнических меньшинств на Украине обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 27 мая. В среду, 27 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Преследование этнических меньшинств и государственный национализм на Украине».

Украинское националистическое государство не ограничилось запретом русского языка и культуры — под удар местных националистов попали также венгры, болгары, поляки, евреи и другие этнические меньшинства.

В рамках нашего эфира вместе с политиками, журналистами, правозащитниками мы обсудим, почему права национальных меньшинств на Украине так непринужденно нарушаются.

Почему русский язык, на котором говорят 80% жителей Украины, дискриминируется на государственном уровне, почему болгарам, венграм, полякам и, разумеется, русским запрещено развивать свою культуру, почему запрещено преподавание на всех языках, кроме украинского?

Как так случилось, что международные правозащитные движения игнорируют русофобию и антисемитизм, процветающие на Украине, почему молчат Human Rights Watch или Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека?

На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках нашего онлайн-эфира.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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