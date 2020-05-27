В Минпромторге рассказали о ситуации со средствами защиты в РФ

Москва, 27 мая. Проблема недостатка средств индивидуальной защиты в России решена. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он рассказал, сколько медицинских масок и защитных костюмов производится в настоящее время в стране.

«Сегодня недостатка в масках у нас нет. Для обеспечения медучреждений мы должны по нормативу производить около 1,5 млн штук в сутки, а по факту выпускается сейчас около 6,5 млн масок в сутки», — отметил Виктор Евтухов.

По его словам, в регионы поставляется более 2 млн гигиенических многоразовых масок в сутки, «еще более 1,4 млн выпускают подведомственные ФСИН учреждения». В общей сложности, как заметил Виктор Евтухов, в стране выпускается около 8–10 млн масок в сутки.

«Суммарно за апрель и май в Россию поступит около 300 млн масок, включая не только организованные при содействии Минпромторга поставки компанией «Дельрус», но и гуманитарную помощь, а также заказы коммерческих структур», — рассказал Евтухов.

Он также рассказал об эффективности масок. Поставляемые в больницы изделия имеют степень защиты 98%, а маски, которые используют в быту, защищают на 50% с учетом соблюдения социальной дистанции, заметил замминистра промышленности и торговли РФ.

Ученые выяснили, что даже небольшой ветер может свести к минимуму эффективность социального дистанцирования. Специалисты с помощью компьютерного моделирования движения частиц слюны в воздухе выяснили, что ветер за пять секунд может разнести их на шесть метров. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы снизить риски заболевания COVID-19, нужно держать дистанцию друг от друга порядка двух метров.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.