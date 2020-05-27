Экс-глава Чувашии пытается оспорить свою отставку в суде. События дня. ФАН-ТВ

Экс-глава Ингушетии подал иск в Верховный суд Бывший глава республики Чувашия подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить собственную отставку. Михаил Игнатьев хочет обжаловать решение президента России Владимира Путина, который в январе подписал указ о досрочном прекращении полномочий Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Заявление было принято к производству, его рассмотрит судья Вячеслав Кириллов. Напомним, Игнатьев — это тот самый экс-глава региона, который сначала некорректно высказался о представителях СМИ, а немногим позднее прилюдно заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Его место временно занял Олег Николаев. Выборы главы Чувашии назначены на 13 сентября.

Путин провел совещание по ЧС на востоке Тем временем президент России провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. Владимир Путин в довольно жесткой форме напомнил ответственным чиновникам о том, что люди теряют жилье, а их жизни находятся в опасности из-за стихийных бедствий. И это — ежегодное явление. Евгений Зиничев доложил, что с начала года уже зафиксировано более 5,6 тыс. очагов природных пожаров, общая площадь которых превышает 852 тыс. га. В некоторых районах огонь добрался до населенных пунктов, уже пострадало 251 строение, в том числе 48 домов. Вместе с тем, самый опасный период паводка восток России и, в частности Якутия, благополучно преодолели, хотя во время пика наводнений в зоне подтопления оказался 491 жилой дом.

США готовят новые санкции против «Северного потока-2» Конгресс США в скором времени может принять новый пакет санкций против «Северного потока-2». Об этом заявил посол Штатов в Германии Ричард Гренелл. Дипломат выразился ясно: цель санкций — помешать ввести трубу в работу. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил. Одна из идей Вашингтона — штрафовать те компании, которые будут обслуживать объект. Отметим, газопровод сейчас достраивается силами российских подрядчиков. В интервью СМИ Гренелл также требовал от Берлина пересмотреть политику в отношении России, пытаясь надавить на то, что Германия пока платит недостаточное количество взносов в бюджет НАТО.