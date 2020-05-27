Бузову застукали на вечеринке с влиятельным покровителем

Москва, 27 мая. Журналист Ирина Барышева раскрыла правду о влиятельном покровителе телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Корреспондент сфотографировала пару на одном из светских мероприятий более десяти лет назад.

Звезде шоу «Дом-2» приписывали романы с разными публичными персонами, например, с шоуменом Дмитрием Нагиевым и с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Однако выяснилось, что в «нулевых» Бузова ходила на светские вечеринки с Алексеем Митрофановым, который тогда был депутатом Госдумы от фракции ЛДПР.

«Раскопала у себя в архиве интересные фотки. Когда Бузова еще с Митрофановым тусовалась, причем официально. Я их снимала на какой-то «тусе», — рассказала Барышева KP.RU.

На снимках, которые журналист передала изданию, Митрофанов обнимает Бузову за талию. Звезда «Дома-2» демонстрирует фотографу серьги в коробочке. Скорее всего, ювелирные украшения подарил певице ее спутник.

Снимки были сделаны еще тогда, когда Бузова была блондинкой и носила очки. Судя по всему, будущую исполнительницу хита «Мало половин» застукали с Митрофановым на вечеринке, устроенной одной из московских радиостанций — на депутате можно заметить фартук с их логотипом.

Напомним, что Алексей Митрофанов в 2014 году стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество. Экс-депутат сбежал от правосудия за границу.

Что касается Ольги Бузовой, то она успела побыть в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, а сейчас состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Ранее возлюбленный звезды признался, что они с певицей планируют воздерживаться от интима до свадьбы.