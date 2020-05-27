Собчак назвала плюс пандемии коронавируса

Москва, 27 мая. Известная телеведущая Ксения Собчак заявила, что благодаря пандемии коронавирусной инфекции нового типа вымрут бесполезные индустрии. Это, с точки зрения журналистки, главный плюс COVID-19. Своим мнением Собчак поделилась в Instagram.

«Уйдет много абсурдного и чрезмерного […] Вымрут целые индустрии. Хочется, чтобы осталось все реально нужное и талантливое», — написала Ксения Собчак.

Она привела ряд примеров. По словам телеведущей, модная индустрия является абсурдной, так как нелепо приглашать главных редакторов модных журналов на показы, если их можно смотреть «дижитально». Аналогичная ситуация, с точки зрения Собчак, сложилась и с производством бумажной прессы. Об этом пишет Ura.ru.

«Еженедельники про жизнь звезд бессмысленны, когда есть условный сайт «Сплетник», — объяснила Собчак.

Режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса и связанная с этим активизация в социальных сетях некоторых представителей шоу-бизнеса наглядно показывают их умственные способности. К такому выводу пришла телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, многие звезды не ведут страницы в Instagram сами, и ставшие в последнее время популярными прямые эфиры демонстрируют не лучшую сторону артистов.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были приняты превентивные меры для борьбы с распространением инфекции.

В России было принято решение закрыть развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары. Многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. С конца марта действует режим самоизоляции, в ряде регионов он продлен до 31 мая.