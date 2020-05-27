Абитуриентам необходимо получить сертификат электронной подписи для поступления в вузы

Москва, 27 мая. При электронной подаче документов для поступления в высшее ученое заведение абитуриентам понадобится сертификат электронной подписи. Получить его можно в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты РФ.

Напомним, что ранее в Министерстве образования и науки РФ сообщили, что документы на поступление в вузы будут приниматься дистанционно.

«Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет», — сообщают представители палаты.

Отмечается, что дистанционная подача документов упростит поступление в университеты иногородних абитуриентов.

«Чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем», — сказано в сообщении палаты.

Ранее стало известно, что приемная кампания в российские вузы начнется уже в июне. По словам заместителя министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, процедура приема документов в этом году пройдет с некоторыми отличиями. Изменения в первую очередь касаются сроков подачи документов, которые были сдвинуты из-за пандемии коронавируса.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля, а пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. В Рособрнадзоре сообщали, что изменения в задания ЕГЭ на фоне пандемии вноситься не будут, а их сложность не будет отличаться от предыдущих.