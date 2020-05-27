Косачев заявил, что угрозы санкций говорят о вере США в достройку «Северного потока — 2»

Москва, 27 мая. Санкционные угрозы свидетельствуют о вере США в способность России достроить «Северный поток — 2». Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook.

Он прокомментировал слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о планах Вашингтона ввести новые санкции против проекта. По словам российского политика, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США говорил о том, что Россия якобы не сможет достроить «Северный поток — 2» в условиях ограничительных мер, введенных американской стороной.

Он объяснил это тем, что Россия якобы не имеет необходимых технологий.

«Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», — подчеркнул Косачев.

Немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что вокруг проекта российского газопровода «Северный поток — 2» развернута настоящая борьба при участии бизнеса. Он пояснил, что в данном случае речь идет о европейских сторонниках возобновляемой энергетики и Соединенных Штатах, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа в страны Европы. Борьба будет все более ожесточенной, уверен Александр Рар.

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.