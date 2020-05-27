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Росконтроль назвал лучшие яблоки

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Росконтроль назвал лучшие яблоки

Москва, 27 мая. Экспертный совет Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование яблок сорта «Ред делишес».Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что были проверены яблоки в наиболее популярных торговых сетях. Стоимость фруктов варьировалась от 100 до 150 рублей за килограмм.

Как уточнили специалисты, рекордное количество яблок высшего сорта — 95% — было куплено в «Перекрестке». Во всех остальных магазинах эксперты посоветовали внимательнее выбирать фрукты.

Так, в «Пятерочке», «Верном» и «Ашане» были обнаружены подгнившие яблоки. Относительно безопасности, то количество свинца, ртути, мышьяка и кадмия в проверенных яблоках оказалось крайне незначительным. Нитраты больше всего нашли в образцах, купленных в «Пятерочке». Меньше всего их оказалось в яблоках, купленных в Metro.

Ранее диетолог Ирина Лизун рассказала россиянам, как не стоит есть яблоки. По словам врача, данный фрукт является самым простым и полезным в рационе, однако некоторые люди чистят его, чего делать не стоит.

Дело в том, что именно в кожуре яблока содержатся пищевые волокна, которые помогают очищать наш организм. Лизун отмечает, что большая проблема современных людей — это плохая работа желудочно-кишечного тракта. При этом многие забывают, что данный орган играет важную роль в естественной детоксикации.

Кроме того, пищевые волокна являются подкормкой для различных бактерий, которые в процессе поглощения кожуры яблока выделяют множество полезных веществ.

Ирина Лизун предположила, что причина, по которой россияне начали чистить яблоки, скрывается в агрессивном маркетинге торговых сетей. Различные магазины для придания фруктам более приятного вида обрабатывают их пищевым воском. Он в свою очередь действительно может плохо сказаться на здоровье человека.

Росконтроль назвал лучшие яблоки

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Источник: пресс-служба Росконтроля
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