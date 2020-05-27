Командование ЛНА разоблачило фейк США о «российских самолетах» в Ливии

Тобрук, 27 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) считает странными заявления африканского командования ВС США (AFRICOM) о том, что в Ливию будто бы прибыли российские военные самолеты. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари в эфире телеканала Al Arabiya.

«Мы находим странными подобные заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолеты различных видов. Также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции», — заявил Мисмари.

Ранее представитель ЛНА сообщил, что в Ливию при пособничестве Турции могли перебросить до 17 тысяч сирийских наемников для поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Примечательно, что в Ливии находятся самолеты советского производства, которые остались в стране еще со времен многолетнего лидера Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году. Специалисты ЛНА занимались восстановлением этой авиационной техники как минимум с 2014 года.

Ложное сообщение о «российских самолетах» — это уже не первый фейк, касающийся «военного присутствия» иностранцев в Ливии. Так, ранее террористы так называемого ПНС Ливии распространили вброс о присутствии в стране ЧВК «Вагнера», не подкрепив это сообщение никакими доказательствами. Распространяя подобные фейки, боевики ПНС пытаются оправдать вмешательство Турции, которая перебрасывает в Триполи наемников из Сирии и поставляет оружие в обход эмбарго ООН. В частности, очередная волна вбросов была связана с неопровержимыми доказательствами вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, представленными ЛНА.