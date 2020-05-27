Клинцевич пообещал Пентагону, что Россия не даст «разгуляться» самолетам США у границ

Россия не позволит американским самолетам вести разведку недалеко от границ страны, поскольку их действия являются «недружественным визитом». Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Франц Клинцевич.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление Пентагона о том, что два российских истребителя Су-35 «небезопасно» перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A ВМС США при пролете над Средиземным морем. В сообщении пресс-службы американского шестого флота отмечается, что перехват был «непрофессиональным», поскольку российские истребители якобы одновременно приблизились к Poseidon с двух сторон, не дав возможности американскому самолету «безопасно маневрировать». В ВМС утверждают, что инцидент длился в общей сложности 64 минуты.

На сайте ВМС США также размещены два видеоролика, на которых видно сопровождение российскими Су-35 американского самолета. Военные США уже неоднократно заявляли о перехвате своих самолетов российскими истребителями. Последний подобный инцидент произошел в середине апреля.

В Минобороны заявили, что все полеты российских машин не нарушают международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что у России есть «одна очень хорошая черта» — российские военные никогда не нарушают никаких международных норм полета и плавания.

«Мы не нарушили ни одного договора, связанного с ограничением стратегических вооружений. Мы самые первые досрочно уничтожили химическое оружие, что нельзя сказать об американцах, которые забаррикадировали его где-то», — пояснил Клинцевич в беседе с ФАН.

Обвинения Пентагона в неправильных действиях российских летчиков в данном инциденте вообще «не состоятельны», говорит сенатор.

«Американцы ведут разговоры подобным образом, потому что был период, когда они в Средиземном и Черном море делали то, что хотели — летали и плавали. Сегодня есть контроль, осуществляемый международным правом. Истребители перехватили и сопроводили самолет-разведчик США, показав, что они все контролируют. Летчики предупредили, что американскому летательному аппарату нельзя подлетать ближе к границе и нарушать ее. Так или иначе большому самолету-разведчику необходимость маневрирования не нужна, поскольку он летит ровно по маршруту», — сказал собеседник ФАН.

Пролетая над свободной территорией Средиземного моря вдоль границ РФ, американский самолет ведет разведку, что уже является «недружественным визитом», считает Клинцевич. Однако на этом направлении бывают случаи, когда одновременно поднимаются в воздух до 30 подобных боевых машин США для того, чтобы контролировать Россию. Таким образом, Вашингтон лишь нагнетает отношения с Москвой.

«При этом проводятся учения на территориях, прилегающих к российским границам — в Восточной Европе и Прибалтике. США осваивают театр военных действий, близкий к российскому, несмотря на пандемию. Мы это все расцениваем как недружественные акты, но разгуляться такому не дадим. Если будет нужно, то пресечем их действия американцев, что больше всего возмущает их. США не владеют ни «боевым душком», ни навыками, а во многом всего боятся», — выразил мнение политик.

Сенатор обратил внимание, что США больше всего «бесит то, что Россия посмела их контролировать и ограничивать». По его словам, отсюда возникла «вся эта шумиха, вонь и обвинение в том, чего не было и не случилось».

«Российские летчики не сделали ни малейших нарушений, а провели контроль и осуществили сопровождение разведчика с недружественным визитом в отношении РФ у наших границ, предупредив, что работать вблизи их мы не позволим. Успокойтесь господа, границы наши на замке, а нарушить их мы не позволим», — добавил он.

В апреле Шестой флот ВМС США сообщил, что российский самолет пролетел менее чем в 8 метрах перед американским патрульным самолетом. Американские военные также назвали встречу «небезопасной», поскольку российский Су-35 осуществил пролет на высокой скорости «вверх ногами» в непосредственной близости от самолета США. В Пентагоне отметили, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал Россию».