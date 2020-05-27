Власти Львовской области поздравили украинцев с 77-летием дивизии СС

Киев, 27 мая. Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина». Поздравление появилось на сайте Львовской областной администрации.

В заметке изложена история создания нацистского формирования. При этом в ней говорится только об украинском добровольческом движении. Власти Львовской области не стали упоминать, что «Галичина» была частью войск СС.

Ранее в городе Золочев Львовской области Украины перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС «Галичина». Видео мероприятия появилось на канале городских новостей в YouTube.

Исходя из кадров, видно, что на Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина», гробы с останками нацистов были накрыты государственными флагами Украины. Их захоронили как героев страны. Процессию сопровождали украинские военные и салют. Выступившие на церемонии рассказали о «большом вкладе» погибших нацистов в становлении «независимой Украины».

Напомним, дивизия СС «Галичина» принимала участие в карательных операциях фашистов и совершила военные преступления против мирного населения на землях, оккупированных Третьим Рейхом. На Нюрнбергском процессе «Галичина», как часть СС, была признана преступной организацией.

Напомним, в 2019 году украинцы отметили 9 мая День Победы, власти акцентировали внимание на дне примирения. При этом с каждым годом число украинцев, празднующих День Победы, растет. По мнению экспертов, это является ответом общества на националистическую риторику власти. Два года назад на Украине запретили использовать в торжественных мероприятиях Знамя Победы и другие советские символы. В отношении памятной даты можно использовать только понятие «Вторая мировая война».