Варшава, 27 мая. Русофобская политика привела к тому, что место Польши в российской экономике заняли ФРГ, Израиль, США и Белоруссия, в результате чего выгода достается другим странам, заявил экс-консультант польского МИД Мариуш Швидер.

Дипломат напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а в обратном направлении традиционно шли большие объемы экспорта фруктов, овощей, мяса, а также промышленной продукции.

«Однако в польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы», — подчеркивает Швидер.

По его словам, текущее положение дел направлено на оправдание присутствия в стране иностранных военнослужащих и вывода денежных средств в другие страны под предлогом закупки вооружений.

Ранее польские СМИ сообщали, что начиная с 2022 года Варшава станет независимой в плане поставок газа — ключевым фактором в этом вопросе якобы станет завершение строительства газопровода Baltic Pipe. По мнению президента страны Анджея Дуды, постройка газопорта в городе Свиноустье повысит уровень энергетического суверенитета Польше «диктовать условия России».

В то же время журналисты польского издания Nowa Konfederacja отмечали, что газопровод Baltic Pipe может оказаться бесполезным из-за изменений трендов мировой энергетики к окончанию его строительства.