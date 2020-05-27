Киев, 27 мая. Украина до сих пор держится на плаву из-за того, что там сформирован достаточно эффективный террористический режим, который проводит политику государственного терроризма. Об этом заявил руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Как уточнил специалист, на Украине на данный момент сформирован достаточно эффективный террористический режим.

«Он проводит политику государственного терроризма в отношении собственного населения и жителей Донбасса, поддерживаемый иностранными спецслужбами», — подчеркнул эксперт.

По данным издания «Украина.ру», Марков добавил, что Вьетнам ранее тоже существовал под американским управлением.

«Но затем он рухнул, и точно такая же судьба ждет действующий украинский режим», — сказал он.

Напомним, государственный долг Украины за апрель этого года вырос до 81,4 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. Ключевым фактором влияния на состояние госдолга стали колебания на валютном рынке. По данным Нацбанка, ревальвация гривны по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

Как отметил Алексей Албу, увеличение государственного долга страны говорит о последовательности курса президента Владимира Зеленского. Во время своей избирательной кампании Зеленский открыто заявлял о приверженности сложившемуся на тот момент политическому курсу.

Увеличение государственного долга открывает перед международными кредиторами путь к богатствам Украины, а народам, проживающим в стране, несет нищету и разорение, считает украинский политик.