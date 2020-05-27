Жители Набережных Челнов заметили медведя на заднем сиденье легкового автомобиля

Набережные Челны, 27 мая. Жители Набережных Челнов были удивлены, заметив медведя на заднем сиденье одного из легковых автомобилей, передвигающихся по городу. Очевидцы опубликовали видео с животным в соцсетях.

Медведя перевозили на заднем сиденье автомобиля LADA черного цвета. Одно из окон было приоткрыто, поэтому зверь положил лапу на стекло и высунул морду на улицу. На снятых очевидцами кадрах заметно, что медведь часто облизывается. За рулем машины находился неизвестный мужчина.

Многих жителей Набережных Челнов возмутил и шокировал такой способ перевозки опасного животного, ведь транспортировка диких зверей должна осуществляться в соответствии с определенными правилами. Предполагается, что в легковушке находился цирковой медведь, которого часто привозят в город. В прошлом местные жители уже публиковали в Сети видео, на котором медведя выгуливают по улице на поводке и в наморднике.

Ранее сообщалось о диком медведе, который напал на прохожего в Ярославле. Зверь прыгнул на мужчину и прокусил ему ногу. Пострадавшего спас таксист, спугнувший медведя светом фар и гудками. Водитель доставил атакованного животным прохожего в больницу, где пострадавшему диагностировали повреждение бедра, ссадины на руках и ногах. Позднее местные жители сняли убегающего медведя на одной из дорог Ярославля.