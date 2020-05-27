Подросток утонул на озере в Кемеровской области

Кемерово, 27 мая. Подросток утонул на озере в Ленинске-Кузнецком, идет доследственная проверка, передает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

«В Ленинске-Кузнецком 26 мая около 16 часов (12.00 по московскому времени) 15-летний подросток с 11-летним другом пошли на озеро. Они решили его переплыть, однако 15-летний подросток стал тонуть. Второй мальчик попытался ему помочь, но не смог», — сообщают следователи.

О происшествии родителям сообщил 11-летний мальчик, который был очевидцем трагедии. Тело подростка было обнаружено в 22.30 (18.30 по московскому времени) на расстоянии 15 метров от берега. Дети находились на озере без сопровождения взрослых.

Следователи отмечают, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик пропал на берегу реки Дема в Оренбургской области. Через сутки его тело было найдено в воде. Происшествие случилось 25 мая, когда отец ребенка и еще один шестилетний мальчик были на рыбалке. Мужчина ненадолго оставил детей без присмотра, а когда вернулся, не обнаружил сына.