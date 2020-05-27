Погребинский предрек Украине движение в сторону пропасти

Киев, 27 мая. Политолог Михаил Погребинский рассказал о ситуации с платежами за ЖКУ на Украине и предрек стране скорый крах.

По словам эксперта, у людей нет возможности оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, и долги за «коммуналку» очень сильно выросли. В соседних странах были приняты меры, чтобы облегчить ситуацию, к примеру, на период самоизоляции в России не начислялись пени. Но на Украине таких действий власти не предпринимали.

Погребинский отмечает, что ему не понятно, как украинский президент Владимир Зеленский может говорить об уменьшении платежей сидя «в самом важном кресле страны».

«Впрочем, зачем ему думать о том, что говорить, когда в его государстве люди, зарабатывающие чуть больше 200 баксов, считаются средним классом», — цитирует риторический вопрос политолога «Русская весна».

Эксперт предрекает стране «движение в сторону пропасти». Он напомнил о пандемии COVID-19 и подчеркнул, что Украина будет очень медленно двигаться к краху. По словам Погребинского, страна все еще выгодна Западу в качестве восточноевропейского вассала, поэтому Киеву будет поступать «некая поддержка от МВФ и США», что позволит ему кое-как балансировать на грани.

Ранее Погребинский рассказал, чем руководствуются украинские власти, делая заявления о своих планах «вернуть Крым». По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что Крым вернуть не получится. Однако Украина вынуждена следовать заявленной антироссийской программе.

Погребинский объяснил, что если министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет ругать Россию, то он рискует лишиться своей должности. Отсюда следуют высказывания главы украинского МИД о «возвращении» Крыма.