Берлин, 27 мая. Посол Украины в Германии Андрей Мельник остался возмущен желанием немецких политиков снять санкции с России, назвав эту инициативу «ударом в лицо украинцам».

Напомним, что недавно министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге потребовала снятия санкций с РФ. Она считает, что санкции приносят вред Германии, а также что они все равно не повлияют на позицию Москвы насчет Крыма. В марте бывший премьер-министр Брандербурга, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек также поддерживал сближение с РФ.

Украинский посол Мельник в свою очередь назвал призывы немецких политиков «разжиганием пожара». Он заявил, что это «удар в лицо украинцам», а также «страдающим крымчанам».

«Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких ограничений, направленных против Москвы. Но политически это наше желание было невыполнимо…. Санкции в полной мере действуют именно в средне- и долгосрочной перспективе. Так что нам, европейцам, нужно мыслить стратегически и запастись терпением», — говорит Мельник.

Дипломат заявил, что «Украина обязательно вернет Крым», а Европе «опасно сближаться с Москвой».

Напомним, что в начале мая Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера поучаствовать вместе с коллегами из РФ и Белоруссии в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине

Также украинский посол поспорил с бывшим немецким канцлером Герхардом Шредером, заявившему, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а санкции против РФ следует отменить. По словам украинского дипломата, «ничто не поможет сокрушить поддержку Запада в адрес Киева».

Напомним, что Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовали более 95% крымчан. Несмотря на это, Украина продолжает считать полуостров своей территории. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».