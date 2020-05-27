Египетская журналистка с криками покинула эфир после нападения обезьяны

Каир, 27 мая. Египетская телеведущая Лобна Асаль сбежала из студии во время интервью из-за нападения обезьяны. Инцидент произошел в эфире телеканала Al Hayat.

Асаль вместе с коллегой, телеведущим Хуссамом Хаддадом, брала интервью у египетского актера Ибрагима эль-Саммана. Артист пришел в студию не один, а вместе с обезьяной, с которой недавно снимался в одном проекте.

Пока Хаддад беседовал с эль-Самманом, Асаль взяла обезьяну к себе на руки и держала ее за поводок. Спустя пару минут она начала играть с животным, однако вскоре обезьяна атаковала ее. Напуганная журналистка закричала и мигом покинула студию.

Осенью телеведущий греческого канала ANT1 Лазос Мантикос был вынужден в прямом эфире убегать от напавшей на него свиньи. Его коллеги в студии передачи «Доброе утро, Греция» не могли сдержать смеха из-за произошедшего. Видео размещено в YouTube. Журналист делал репортаж о последствиях урагана. Во время эфира он заявил, что не может продолжать работу, так как был атакован свиньей. По его словам, животное преследовало съемочную группу с самого утра.

В ноябре британский журналист «Би-би-си» Квентин Райнер пожаловался на барана, который разбил стеклянную раздвижную дверь его дома и растоптал газон.