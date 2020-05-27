В Китае рассказали, при какой погоде легче заразиться коронавирусом

Пекин, 27 мая. Ученые из Китая проанализировали миллионы случаев COVID-19 и рассказали, при какой погоде легче заразиться коронавирусом. Об этом сообщает издание Xinhua.

Ученые проанализировали информацию о 3,75 млн подтвержденных случаях заражения коронавирусом в 185 странах мира за период с 21 января по 6 мая. В результате выяснилось, что прядка 60% заражений произошло при температуре воздуха от нуля до 20 градусов Цельсия. В регионах с абсолютной влажностью 3-10 грамм на кубический метр сосредоточены 73,8% зараженных COVID-19.

Исследователи отмечают, что преимущественно коронавирус распространяется в умеренных широтах. Согласно результатам исследования, существуют оптимальные погодные условия, в которых заметно увеличивается концентрация вирусных частиц. По мнению ученых, вспышки коронавируса могут повториться осенью 2020 года в крупных городах в средних широтах.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме у курильщиков. Специалисты ведомства отмечают, что курение ухудшает работу легких и затрудняет организму борьбу с респираторными заболеваниями и коронавирусом.

Также медики обращают внимание на то, что употребление табака повышает риск инфицирования коронавирусом. Люди, которые были подвергнуты воздействию вторичного табачного дыма, тоже могут быть уязвимы к заражению, предупредили в Роспотребнадзоре.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 349 тысяч человек. В России выявлено более 362 тысяч заболевших, умерли более 3,8 тысячи человек.