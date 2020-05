Трамп обвинил NYT в фальсификации источников

Вашингтон, 27 мая. Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в фальсификации источников и вновь призвал газету вернуть Пулитцеровские премии, полученные, в том числе, за публикации о России.

Как ранее отмечали учредители Пулитцеровской премии, NYT получило награду в категории «Международная журналистика» за «написанную с большим риском серию историй, раскрывающих хищнические действия режима Путина». Дональд Трамп ранее уже заявлял, что газета была награждена за то, что в итоге оказалось неправдой.

«Они проводят свои расследования следующим образом: подумайте о самых худших вещах, которые вы можете сказать о Дональде Трампе, притворитесь, что есть источники, и скажите. Верните премии!» — пишет Трамп у себя в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложными публикации The New York Times. В апреле она писала, что «статья «Долгая война Путина против американской науки» — это пример шедевральной дезинформации».

Ранее журналист Владимир Познер прокомментировал фейки западных изданий The New York Times и Financial Times о том, что якобы в России на 70% занижаются показатели смертности от коронавируса. Телеведущий призвал российские СМИ не опускаться до уровня западных изданий.