Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»

Вашингтон, 27 мая. Кандидат в президенты США, член Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал действующего главу государства Дональда Трампа дураком, который показывает «ложную мужественность» на фоне пандемии COVID-19.

Беседовавшая с политиком журналистка отметила, что Трамп был без маски на церемонии по случаю Дня Поминовения, в то время как Байден надел и маску и очки. Она напомнила, что президент США позже ретвитнул фотографию политика с церемонии. По мнению журналистки, таким образом Трамп пытается «принизить» политического оппонента, выставив маску признаком слабости.

В ответ Байден высказал оскорбления в адрес главы государства, раскритиковав «ложную мужественность» Трампа.

«Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — заявил Байден.

Ставшую причиной заочного спора фотографию Байдена разместил в Twitter политический аналитик Fox News Брит Хьюм. Демократа сфотографировали в маске и очках на церемонии по случаю Дня Поминовения. Снимок журналист сопроводил неоднозначной подписью.

«Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня», — написал Хьюм.

Трамп ретвитнул запись, но не добавил своего комментария.

Это не первая заочная перепалка политиков. Ранее Трамп заявил, что бывшего вице-президента США «никогда не считали умным человеком». Президент также усомнился в наличии у Байдена опыта, так как тот «не помнит, что делал вчера». Трамп отметил, что может рассуждать о слабых сторонах бывшего вице-президента целый день, но не смог назвать его положительных качеств.