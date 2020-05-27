Российские учителя назвали главные недостатки онлайн-обучения

Москва, 27 мая. Основной сложностью в удаленном обучении более 60% учителей назвали проверку домашних заданий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart».

В ходе опроса, большинство педагогов отметили, что на удаленке стали тратить больше времени на проверку домашних заданий, так как процесс осложнялся техническими трудностями.

Второй сложностью учителя называют отсутствие возможности контролировать восприятие материала учениками, а также сложности в отслеживании занятий детей во время уроков. В качестве проблемы на это указали 56% респондентов.

Еще 52% опрошенных педагогов пожаловались на несерьезность учеников во время онлайн-занятий. 45% учителей указали на неспособность детей справляться с материалами для самостоятельного изучения. 36% респондентов отмечают, что для них является проблемой отсутствие возможности вести индивидуальную работу с учениками.

Ранее директор московской школы №1788 Александр Ездов отмечал, что некоторые методики, которыми пользовались российские преподаватели во время дистанционных занятий, могут остаться и после снятия ограничений. Директор учебного заведения подчеркнул, что у онлайн-образования есть свои плюсы. Оно воспитывает в детях ответственность благодаря тому, что им приходится самим организовывать себя без оглядки на учителя.