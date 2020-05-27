Уханьский «Хатико» три месяца ждал умершего от коронавируса хозяина

Ухань, 27 мая. Верная собака несколько месяцев ждала в уханьской больнице своего хозяина, скончавшегося от COVID-19, сообщает Oriental Daily News.

Отмечается, что в феврале житель Ухани был госпитализирован с признаками коронавируса. Его питомец последовал за ним и каждый день ждал его в медучреждении. Однако пациент не смог справиться с заболеванием и скончался. Верная собака продолжала терпеливо ждать хозяина, отказываясь покидать больницу.

В апреле пса обнаружила владелица магазина, расположенного в здании клиники. Она дала ему кличку Сяо Бао (в переводе с китайского — «маленькое сокровище») и начала его подкармливать.

«Когда я ненадолго отлучаюсь, пес ложится возле входной двери моего магазина и помогает мне охранять его», — говорит китаянка.

Она пыталась приютить собаку у себя дома, однако Сяо Бао каждый раз возвращался в больницу.

«Хотя Сяо Бао не может разговаривать, мы знаем, что он продолжает искать своего владельца», — говорит женщина.

Так как животным запрещено находиться на территории больницы, преданного пса пришлось передать приюту для животных, где пообещали найти ему новый дом.

Осенью сообщалось, что в Ярославской области на протяжении полугода дворняжка Нора каждый день приходит к автомобилю своего бывшего хозяина, не подозревая, что тот уже скончался. Житель Тутаева Николай Глаголев взял Нору еще полуторамесячным щенком. В прошлом феврале мужчина умер от пневмонии, однако верная собака все еще ждала его у его машины.