Поклонников удивил «запушенный» вид Брэда Питта

Лос-Анджелес, 27 мая. Поклонников голливудского актера Брэда Питта удивил «запущенный» внешний вид звезды на «шпионских» фотографиях, которые опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

На фото 56-летний актер снят на улице города Малибу (штат Калифоорния, США) вместе со своим другом, музыкантом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Автор статьи Хайди Паркер отметила, что волосы Питта почти достают до плеч и заявила, что их корни нуждаются в подкраске.

В комментариях к публикации некоторые пользователи отмечали, что Питт, возможно, готовится к съемкам нового фильма «Война миров Z». Другие были более критичны.

«Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну», — написала Wendy.

«Я думаю, что его волосы выглядят глупо. Он слишком стар для таких длинных густых волос», — позавидовал пользователь Dave Gibbs.

«Это какой— то бездомный, а не он», — пошутил Prophet777.

Brad Pitt chats up pal Flea in Malibu while looking at a $20K motorcycle: The ex of Angelina Jolie was looking at a BMW R-1250 motorcycle with his longtime friend Flea, a bassist with the rock band Red Hot Chili Peppers of the hit song Californication. https://t.co/7FFNJos4Xr pic.twitter.com/3OFr8NSDB5 — RushReads (@RushReads) May 26, 2020

Однако многие комментаторы отмечали, что Питт выглядит привлекательным, несмотря на прическу и одежду.

«Он всегда будет красивым», — констатировала glennroee.

«Он будет хорошо выглядеть, и когда ему будет 80!» — поддержала ее LastWordMissy.

«Как он до сих пор так хорошо выглядит?» — задался вопросом TripleH024.

Ранее СМИ сообщили, что дочь Питта и актрисы Анджелины Джоли Шайло выразила желание начать ближе общаться с бывшей супругой отца, звездой сериала «Друзья» Дженифер Энистон. Это стало причиной слухов о возможном воссоединении пары.

Также журналисты отметили, что Шайло работает в новом проекте Энистон, несмотря на то, что Джоли запрещает детям видеться с бывшей женой Питта.