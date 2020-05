Поклонников удивил «запушенный» вид Брэда Питта

Лос-Анджелес, 27 мая. Поклонников голливудского актера Брэда Питта удивил «запущенный» внешний вид звезды на «шпионских» фотографиях, которые опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

На фото 56-летний актер снят на улице города Малибу (штат Калифоорния, США) вместе со своим другом, музыкантом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Автор статьи Хайди Паркер отметила, что волосы Питта почти достают до плеч и заявила, что их корни нуждаются в подкраске.

В комментариях к публикации некоторые пользователи отмечали, что Питт, возможно, готовится к съемкам нового фильма «Война миров Z». Другие были более критичны.

Brad Pitt chats up pal Flea in Malibu while looking at a $20K motorcycle: The ex of Angelina Jolie was looking at a BMW R-1250 motorcycle with his longtime friend Flea, a bassist with the rock band Red Hot Chili Peppers of the hit song Californication. https://t.co/7FFNJos4Xr pic.twitter.com/3OFr8NSDB5