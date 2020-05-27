IKEA объяснила, почему ее товары на Украине дороже, чем в России

Москва, 27 мая. Шведская компания IKEA объяснила, почему предлагает украинцам товары по более высоким ценам, чем россиянам. Об этом написало украинское издание The Page, ссылаясь на пресс-службу компании.

Отмечается, что матрас «Ховог» можно приобрести в России за 3,6 тыс. гривен (в эквиваленте), но на Украине он стоит почти в два раза дороже — 6,5 тыс. гривен. Диван «Фрихетен» в российских IKEA стоит 8 тыс. гривен, а украинцы вынуждены переплачивать — там цена на эту мебель составляет 11 тыс. гривен.

Как заявили в шведской компании, конечные цены на товары IKEA обусловлены многими факторами, среди которых: объемы торговли, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.

В прошлом году на Украине разгорелся скандал из-за стаканов. Патриотически настроенные украинцы обрушились с критикой на сеть киевских ресторанов Salateira. Причиной их недовольства стали стаканы IKEA, с подписью Made in Russia. Представитель заведения отреагировал на возмущения «патриотов», отметив, что ресторан не может указывать шведской компании, где размещать свои производства. Однако критически настроенная журналистка и волонтер Ольга Омельянчук заявила, что от покупки товаров российского производства можно было и отказаться.