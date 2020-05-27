Вашингтон, 27 мая. В период пандемии в США значительно увеличилось число сообщающих о клинических симптомах тревожности и депрессии. Об этом со ссылкой на исследование американского Бюро переписи населения сообщает The Washington Post.

Бюро с конца апреля проводит еженедельные опросы населения США, чтобы оценить воздействие пандемии на ситуацию в сферах образования, финансов, занятости и здоровья. Последний опрос проводился в период с 7 по 12 мая, в нем участвовали 42 тысячи респондентов, которые должны были ответить на четыре вопроса о наличии симптомов расстройств психики.

Исследование показало, что в США растет число больных депрессией. Симптомы серьезного депрессивного расстройства имели 24% опрошенных, тревожное расстройство наблюдалось у 30%. Наиболее часто о подобных симптомах сообщали молодые люди. Признаки тревожности и депрессии чаще отмечали у женщин, чем у мужчин.

В The Washington Post отмечают, что результаты опроса демонстрируют сильные изменения, по сравнению с прежними показателями. В 2014 году на «чувство подавленности, депрессии или безнадежности» жаловались 25% опрошенных, в текущем году об этом сообщали 50% опрошенных. Почти каждый день эти чувства испытывают 10% респондентов.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 5,4 миллиона человек, сообщает RT. Заболевание унесло жизни более 343 тысяч человек. В России выявлено более 362 тысячи заболевших, умерли более 3,8 тысячи человек.