МЧС предупредило бизнесменов о возросшей активности мошенников

Москва, 27 мая. МЧС РФ предостерегает предпринимателей от действий мошенников, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за некоторую сумму денег обещают «закрыть глаза» на выявленные нарушения.

По словам представителей МЧС, в группе риска находятся бизнесмены, которых затронули ограничительные меры, введенные на фоне пандемии.

«Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер», — сообщает в МЧС.

Мошенники представляются сотрудниками МЧС и предлагают за «вознаграждение» решить вопросы с выявленными нарушениями. В ведомстве подчеркивают, что лучший способ избежать действий злоумышленников — посетить официальные сайты МЧС и его территориальных подразделений, где размещена подробная информация о должностных лицах и их контактные данные.

«По «телефону доверия» можно проверить информацию об участии определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта. Эта информация находится в открытом доступе», — отмечает глава Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Ранее стало известно, что эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, обнаружили около 250 интернет-ресурсов, которые являются фишинговыми сайтами популярных служб доставки товаров. Все собранные данные были отправлены регистраторам доменных имен для последующей блокировки мошенников.