Умер актер из «Звездного пути» Ричард Херд

Лос-Анджелес, 27 мая. Американский актер Ричард Херд ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает портал TMZ.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Свою актерскую карьеру Ричард Херд начинал с театральных поставок в Нью-Йорке. В большом кино он дебютировал в 1970 году. Он сыграл более чем в 140 картинах. В его портфолио были роли в таких фильмах, как «Вся королевская рать», «Китайский синдром», «Луковое поле».

Широкую известность ему принесла роль адмирала Оуэна Пэриса в сериале «Звездный путь: Вояджер» и «Звездный путь: Отступники». Также он известен поклонникам благодаря роли мистера Вильгельма в популярном ситкоме «Сайнфелд».

Ранее сообщалось о смерти американского актера Грегори Тайри Бойса, снявшегося в фильме «Сумерки». Он ушел из жизни в возрасте 30 лет. Бойс был обнаружен мертвым вместе со своей подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе.