Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

Вашингтон, 27 мая. Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова посоветовала не стремиться как можно скорее переболеть коронавирусом, так как чем позже человек заболеет, тем больше у него шансов получить более легкую форму COVID-19 и более эффективное лечение.

Баранова отметила, что в начале эпидемии бывает меньше знаний о вирусе и способов бороться с ним. В качестве примера она привела информацию о том, что коронавирус приводит к образованию тромбов, нарушая систему свертываемости крови, поэтому пациенты сейчас получают антитромбовую терапию. По словам ученого, такого понимания не было еще месяц назад.

«Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растет число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются», — цитирует Баранову РИА Новости.

Профессор отметила, что более «заразный» штамм вируса начал превалировать в мире. Число тяжелобольных остается прежним, но выявляется много бессимптомных носителей и процент переболевших растет. Баранова подчеркнула, что стадный иммунитет, для которого необходимо 70-80% переболевших, «формируется быстрее».

В то же время биолог отметила, что от COVID-19 можно уклониться, если снизить риски встретиться с патогеном. Она рекомендовала реже ходить в магазины, гулять в парке и не посещать концерты.

«Вакцина опять же появится в скором будущем, я предпочту ее подождать», — заключила Баранова.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 349 тысяч человек. В России выявлено более 362 тысяч заболевших, умерли более 3,8 тысячи человек.

Ранее RT сообщило, что за сутки в Москве умерли 73 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших в столице составило 2183.