Курильщиков предупредили о более высоком риске тяжелого течения коронавируса

Москва, 27 мая. Протекание COVID-19 у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство напоминает, что курение ухудшает работу легких, а организму курящего человека труднее бороться с респираторными заболеваниями и коронавирусом.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — отмечают эксперты.

Также медики обращают внимание на то, что употребление табака повышает риск инфицирования коронавирусом. Роспотребнадзор отмечает, что люди, которые были подвергнуты воздействию вторичного табачного дыма, тоже могут быть уязвимы к заражению.

Ранее ученые из турецкого университета Гази рассказали, что вредные выбросы, курение и ожирение усиливают выработку фермента ACE2, что осложняет протекание COVID-19.

Специалисты объясняют, что через ACE2 коронавирус проникает в клетки человека. В результате вирус может быстрее размножаться, а также распространяться в легких и других органах пациента. Это усугубляет течение болезни и повышает вероятность летального исхода.

Недавно член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный отмечал, что число курильщиков после пандемии коронавируса может сократиться, поскольку для некоторых страх перед болезнью окажется сильнее вредной привычки.