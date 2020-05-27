Диетолог назвал основную причину набора веса во время карантина

Москва, 27 мая. Врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков заявил, что основная причина, по которой люди набирают вес во время карантина — стресс.

«Человек находится в однокомнатной квартире, где живут сестра, теща, двое детей и так далее. Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей», — говорит доктор.

По его словам, постоянная потребность в общении вызывает стресс, а стресс ведет к выработке гормона кортизола, который способствует быстрому набору веса.

Специалист отмечает, что в обычной ситуации человек может набрать 150 граммов жировой ткани в сутки. Находясь в состоянии стресса, человек может набрать в два раза больше. Чтобы этого не допустить, он советует убрать из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки, а также мед.

«Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье», — резюмировал диетолог.

Ранее спортивный диетолог Арина Скоромная отмечала, что избавиться от «наеденных» за самоизоляцию килограммов поможет правильное питание и здоровый режим. Она советует исключить из рациона мучное и сладкое. Также она рекомендовала избегать резкого входа в тренировки и начать с утренней гимнастики. Через несколько дней организм уже будет готов к более тяжелым тренировкам.